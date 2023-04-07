Определился MVP марта в Суперлиге

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в марте.

На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.

По правилам трио лидеров в каждой главе голосования получают 5, 3 и 1 балл соответственно.

Наибольшее количество голосов фанатов собрал центровой одесской БИПЫ Андрей Агафонов, капитанов - Максим Закурдаев (Днепр) и в голосовании организаторов соревнований, также первое место занял Максим Закурдаев.