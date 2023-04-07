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Определился MVP марта в Суперлиге
Им стал игрок Днепра
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в марте.
На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.
По правилам трио лидеров в каждой главе голосования получают 5, 3 и 1 балл соответственно.
Наибольшее количество голосов фанатов собрал центровой одесской БИПЫ Андрей Агафонов, капитанов - Максим Закурдаев (Днепр) и в голосовании организаторов соревнований, также первое место занял Максим Закурдаев.
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