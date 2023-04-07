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Черкасские Мавпы - Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Суперлиги

Черкасские Мавпы - Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФБУ

Новина українською

В пятницу, 7 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины, в котором "Черкасские Мавпы" будут принимать "Старый Луцк".

Встреча начнется в 17.00 по киевскому времени.

Суперлига. 7 апреля

​​Начало в 15:00

Черкасские Мавпы - Старый Луцк

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В статье: Черкасские Мавпы
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