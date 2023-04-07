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Черкасские Мавпы - Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: ФБУ
В пятницу, 7 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины, в котором "Черкасские Мавпы" будут принимать "Старый Луцк".
Встреча начнется в 17.00 по киевскому времени.
Суперлига. 7 апреля
Начало в 15:00
Черкасские Мавпы - Старый Луцк
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