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Михайлюк – самый результативный игрок Шарлотт в матче против Хьюстона
Хороший матч от украинца
Украинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт" Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе своей команды на матч регулярного чемпионата против "Хьюстона".
За 31 минуту поединка наш спортсмен набрал 25 очков, выполнил 5 подборов и 5 передач, 1 перехват, записав в пассив 3 фола и 5 потерь.
В среднем за сезон Михайлюк 10,3 очков, при 2,2 каблуках и 2,6 передачах за матч.
В матче против "Хьюстона" Святослав стал самым результативным игроком своей команды, хотя "Шарлотт" матч
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