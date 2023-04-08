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Михайлюк – самый результативный игрок Шарлотт в матче против Хьюстона

Баскетбол
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Хороший матч от украинца

Михайлюк – самый результативный игрок Шарлотт в матче против Хьюстона

UA-Футбол
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Украинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт" Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе своей команды на матч регулярного чемпионата против "Хьюстона".

За 31 минуту поединка наш спортсмен набрал 25 очков, выполнил 5 подборов и 5 передач, 1 перехват, записав в пассив 3 фола и 5 потерь.

В среднем за сезон Михайлюк 10,3 очков, при 2,2 каблуках и 2,6 передачах за матч.

В матче против "Хьюстона" Святослав стал самым результативным игроком своей команды, хотя "Шарлотт" матч проиграл.

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В статье: Святослав Михайлюк
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