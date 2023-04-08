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Прометей играет финал Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, смотреть онлайн
Болеем за украинский коллектив
Фото: БК Прометей
Сегодня, 8 апреля в эстонской столице, городе Таллин состоится финальный матч розыгрыша Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (ЛЭБЛ) сезона 2022/2023.
В матче за чемпионство сойдутся украинский коллектив "Прометей" (Каменское) и команда "ВЭФ Рига".
Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
В 14.00 начнется игра за третье место между эстонскими командами "Тарту" и "Калев".
Напомним, что в борьбе за финал "Прометей" победил "Тарту" со счетом 89-67.
Видео онлайн трансляция матча "Прометей" – "ВЭФ Рига":
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