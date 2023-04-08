Прометей играет финал Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, смотреть онлайн

Сегодня, 8 апреля в эстонской столице, городе Таллин состоится финальный матч розыгрыша Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (ЛЭБЛ) сезона 2022/2023.

В матче за чемпионство сойдутся украинский коллектив "Прометей" (Каменское) и команда "ВЭФ Рига".

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

В 14.00 начнется игра за третье место между эстонскими командами "Тарту" и "Калев".

Напомним, что в борьбе за финал "Прометей" победил "Тарту" со счетом 89-67.