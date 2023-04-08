Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги
Украинская команда в финале уверенно одолела прошлогоднего победителя турнира – латвийский "ВЕФ Рига"
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Сегодня в Таллине состоялся финал Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, в котором "Прометей" обыграл "ВЭФ Рига" со счетом 77:62.
В первой четверти соперник заставил немного поволноваться украинских болельщиков, оставив эту десятиминутку за собой (20:21). Но во второй и третьей четвертях ребята смогли неплохо оторваться. По завершении третьей десятиминутки на табло горело 66:51. Последний период матча уже не был насыщен событиями, команды словно доигрывали. В результате "Прометей" одержал уверенную победу.
Напомним, что в полуфинале наша команда победила эстонский "Тарту", который сегодня в матче за третье место обыграл "Калев/Крамо" со счетом 63:60.
Турнир "Латвийско-эстонская баскетбольная лига" проводится уже 4-й год совместно баскетбольными федерациями Эстонии и Латвии. До сегодняшнего дня лигу выигрывали "Вентспилс", "Калев/Крамо" и именно "ВЭФ Рига".
Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. Финал. 08 апреля
"Прометей" – "ВЭФ Рига" (20:21; 24:16; 22:14; 11:11)
Популярное сейчас
- Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине
- Камбэк Лэмпарда. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 08.04.2023
- Динамо – Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 08.04.2023
- НБА. Леброн Джеймс на последних секундах принес победу Лейкерс, Карри помог Голден Стєйт переиграть Олахому
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО