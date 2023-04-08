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Прометей стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда в финале уверенно одолела прошлогоднего победителя турнира – латвийский "ВЕФ Рига"

Прометей стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Таллине состоялся финал Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, в котором "Прометей" обыграл "ВЭФ Рига" со счетом 77:62.

В первой четверти соперник заставил немного поволноваться украинских болельщиков, оставив эту десятиминутку за собой (20:21). Но во второй и третьей четвертях ребята смогли неплохо оторваться. По завершении третьей десятиминутки на табло горело 66:51. Последний период матча уже не был насыщен событиями, команды словно доигрывали. В результате "Прометей" одержал уверенную победу.

Напомним, что в полуфинале наша команда победила эстонский "Тарту", который сегодня в матче за третье место обыграл "Калев/Крамо" со счетом 63:60.

Турнир "Латвийско-эстонская баскетбольная лига" проводится уже 4-й год совместно баскетбольными федерациями Эстонии и Латвии. До сегодняшнего дня лигу выигрывали "Вентспилс", "Калев/Крамо" и именно "ВЭФ Рига".

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. Финал. 08 апреля
"Прометей" – "ВЭФ Рига" (20:21; 24:16; 22:14; 11:11)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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