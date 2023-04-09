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НБА. Юта побеждает Денвер, Портленд уступает Клипперс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Юта" – "Денвер"
118:114 (32:19, 26:36, 31:40, 29:19)
"Клипперс" – "Портленд"
136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29)
"Сан-Антонио" – "Миннесота"
131:151 (35:35, 33:45, 23:39, 40:32)
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