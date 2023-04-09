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НБА. Юта побеждает Денвер, Портленд уступает Клипперс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Юта побеждает Денвер, Портленд уступает Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Юта" – "Денвер"

118:114 (32:19, 26:36, 31:40, 29:19)

"Клипперс" – "Портленд"

136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29)

"Сан-Антонио" – "Миннесота"

131:151 (35:35, 33:45, 23:39, 40:32)

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