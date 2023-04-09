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НБА. Пас Йокича – на вершине хит-парада ТОП 5 лучших моментов тура

Баскетбол
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Великолепный ассист

НБА. Пас Йокича – на вершине хит-парада ТОП 5 лучших моментов тура

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила подборку ТОП 5 лучших моментов прошедшего игрового тура.

Результаты тура НБА

Возглавил хит-парад центровой "Денвера" Никола Йокич, который отличным ассистом вывел на результативный бросок своего партнера по команде Майкла Портера.

ТОП 5 лучших моментов тура НБА:

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА Никола Йокич
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