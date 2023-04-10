Миннесота оказалась сильнее Нью-Орлеана, Сан-Антонио уверенно обыграл Даллас

10 апреля завершился очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно 15 матчей.

"Майами Хит" – "Орландо Мэджик" – 123:110

"Бостон Селтикс" – "Атланта Хоукс" – 120:114

"Нью-Йорк Никс" – "Индиана Пэйсерс" – 136:141

"Кливленд Кавальерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 95:106

"Бруклин Нетс" – "Филадельфия Сиксерс" – 105:134

"Чикаго Буллз" – "Детройт Пистонс" – 103:81

"Торонто Рэпторс" – "Милуоки Бакс" – 121:105

"Вашингтон Уизардс" – "Хьюстон Рокетс" – 109:114

"Оклахома-Сити Тандер" – "Мемфис Гриззлиз" – 115:100

"Миннесота Тимбервулвз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 113:108

"Денвер Наггетс" – "Сакраменто Кингз" – 109:95

"Финикс Санз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 114:119

"Даллас Маверикс" - "Сан-Антонио Спёрс" — 117:138

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 101:157

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 128:117

В одном из матчей "Миннесота Тимбервулвз" принимала "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:108.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который записал в свой актив 30 очков. Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе "Пеликанс" отличился Брэндон Ингрэм, который оформил дабл-дабл, набрав 42 очка и сделав 12 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов.

Таким образом, "Миннесота" завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 124 очка. "Пеликанс", в свою очередь, финишировали на девятом месте, также набрав 124 очка.