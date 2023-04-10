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ВИДЕО. Форвард Миннесоты сломал руку после удара о стену

Баскетбол
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Баскетболист не сдержал эмоций

ВИДЕО. Форвард Миннесоты сломал руку после удара о стену

фото - Getty Images

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Лёгкий форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Джейден Макдэниэлс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108) из-за травмы.

По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, Макдэниэлс получил перелом руки после того, как ударил по стене на фоне конфликта одноклубников Кайла Андерсона и Руди Гобера.

"Миннесота" завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами при 40 поражениях.

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В статье: Миннесота Тимбервулвз
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