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ВИДЕО. Форвард Миннесоты сломал руку после удара о стену
Баскетболист не сдержал эмоций
фото - Getty Images
Лёгкий форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Джейден Макдэниэлс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108) из-за травмы.
По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, Макдэниэлс получил перелом руки после того, как ударил по стене на фоне конфликта одноклубников Кайла Андерсона и Руди Гобера.
"Миннесота" завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами при 40 поражениях.
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