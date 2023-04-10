ВИДЕО. Форвард Миннесоты сломал руку после удара о стену

Лёгкий форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Джейден Макдэниэлс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108) из-за травмы.

По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, Макдэниэлс получил перелом руки после того, как ударил по стене на фоне конфликта одноклубников Кайла Андерсона и Руди Гобера.

"Миннесота" завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами при 40 поражениях.