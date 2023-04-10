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Определена символическая пятерка недели в Суперлиге

Баскетбол
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В нее вошло два игрока Днепра

Определена символическая пятерка недели в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

На прошлой неделе (6 – 9 апреля) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 12 матчей. По итогам этих встреч была определена символическая сборная игровой недели регулярного чемпионата:

Павел Буренко, Будивельник (3 матча) - 20.3 очка, 7.0 передачи, 2.7 подбора (РЭ 24.0)

Максим Закурдаев, Днепр (3 матча) — 23.3 очка, 5.0 передачи, 4.7 подбора (РЭ 23.0)

Роман Морозов, Запорожье (3 матча) - 20.3 очка, 6.3 подбора (РЭ 19.3)

Станислав Тимофеенко, Днепр (3 матча) - 15.3 очка, 7.3 подбора, 2.3 передачи (РЭ 15.7)

Андрей Агафонов, БИПА (3 матча) - 19.7 очка, 8.7 подбора, 3.7 передачи (РЭ 27.0)

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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