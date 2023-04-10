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Назван MVP недели в баскетбольной Суперлиге

Баскетбол
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Лучшим стал центровой БИПЫ

Назван MVP недели в баскетбольной Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

На прошлой неделе (6 – 9 апреля) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 12 матчей, проходивших в Ивано-Франковске и Киеве.

MVP игровой недели второй раз подряд стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов. Центровый одесситов принял участие в 3 матчах киевского баблу, по итогу которого БИПА получила бронзовые награды.

В решающих матчах сезона Агафонов набирал 19.7 очка, 8.7 подбора и 3.7 передачи, а его рейтинг эффективности составлял рекордные на прошлой неделе 27.0 балла.

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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