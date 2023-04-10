Назван MVP недели в баскетбольной Суперлиге

На прошлой неделе (6 – 9 апреля) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 12 матчей, проходивших в Ивано-Франковске и Киеве.

MVP игровой недели второй раз подряд стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов. Центровый одесситов принял участие в 3 матчах киевского баблу, по итогу которого БИПА получила бронзовые награды.

В решающих матчах сезона Агафонов набирал 19.7 очка, 8.7 подбора и 3.7 передачи, а его рейтинг эффективности составлял рекордные на прошлой неделе 27.0 балла.