Лидер Клипперс Пол Джордж пропустит первую серию плей-офф с Финиксом

Лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с "Финиксом", пишет журналист Шэмс Чарания.

"Клипперс" подходят к серии с "Финиксом" с мыслью, что будут играть без Пола Джорджа. Им нужно будет выиграть в серии, чтобы тот смог вернуться в строй во время плей-офф", — сказал Чарания во время эфира одного из шоу.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" занял пятое место в Западной конференции.