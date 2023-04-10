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Лидер Клипперс Пол Джордж пропустит первую серию плей-офф с Финиксом
Баскетболист восстанавливается от травмы
Лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с "Финиксом", пишет журналист Шэмс Чарания.
"Клипперс" подходят к серии с "Финиксом" с мыслью, что будут играть без Пола Джорджа. Им нужно будет выиграть в серии, чтобы тот смог вернуться в строй во время плей-офф", — сказал Чарания во время эфира одного из шоу.
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" занял пятое место в Западной конференции.
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