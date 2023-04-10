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Руди Гобер пропустит матч Лейкерс в плей-ин из-за драки с одноклубником

Баскетбол
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Игрок отстранен от матча

Руди Гобер пропустит матч Лейкерс в плей-ин из-за драки с одноклубником

Фото: Sporting News

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Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер не сыграет с "Лейкерс" в плей-ин после потасовки с одноклубником Кайлом Андерсоном в матче с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108). Об этом в своих социальных сетях написал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Во время одного из тайм-аутов игроки "Миннесоты" Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили, после чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону.

Уже по ходу игры от журналиста Марка Стейна появилась информация, что Гобер отстранён до конца матча.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Руди Гобер
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