Руди Гобер пропустит матч Лейкерс в плей-ин из-за драки с одноклубником

Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер не сыграет с "Лейкерс" в плей-ин после потасовки с одноклубником Кайлом Андерсоном в матче с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108). Об этом в своих социальных сетях написал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Во время одного из тайм-аутов игроки "Миннесоты" Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили, после чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону.

Уже по ходу игры от журналиста Марка Стейна появилась информация, что Гобер отстранён до конца матча.