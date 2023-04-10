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Руди Гобер пропустит матч Лейкерс в плей-ин из-за драки с одноклубником
Игрок отстранен от матча
Фото: Sporting News
Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер не сыграет с "Лейкерс" в плей-ин после потасовки с одноклубником Кайлом Андерсоном в матче с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:108). Об этом в своих социальных сетях написал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Во время одного из тайм-аутов игроки "Миннесоты" Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили, после чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону.
Уже по ходу игры от журналиста Марка Стейна появилась информация, что Гобер отстранён до конца матча.
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