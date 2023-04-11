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Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
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Лучшими стали игроки Клипперс и Милуоки

Названы игроки недели в НБА

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Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард и "Милуоки Бакс" Бобби Портис были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Леонард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 25,7 очка, делал 10 подборов и 4,7 передачи. "Парусники" за этот период одержали три победы без поражений.

Портис, в свою очередь, набирал 20,7 очка, 12,3 подбора и 1,7 передачи в среднем. "Милуоки" одержал две победы при двух поражениях.

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В статье: НБА
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