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Названы игроки недели в НБА
Лучшими стали игроки Клипперс и Милуоки
Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард и "Милуоки Бакс" Бобби Портис были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Леонард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 25,7 очка, делал 10 подборов и 4,7 передачи. "Парусники" за этот период одержали три победы без поражений.
Портис, в свою очередь, набирал 20,7 очка, 12,3 подбора и 1,7 передачи в среднем. "Милуоки" одержал две победы при двух поражениях.
NBA Players of the Week for Week 25.— NBA (@NBA) April 10, 2023
West: Kawhi Leonard (@LAClippers)
East: Bobby Portis (@Bucks) pic.twitter.com/ggoX2HVTi6
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