Названы игроки недели в НБА

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард и "Милуоки Бакс" Бобби Портис были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Леонард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 25,7 очка, делал 10 подборов и 4,7 передачи. "Парусники" за этот период одержали три победы без поражений.

Портис, в свою очередь, набирал 20,7 очка, 12,3 подбора и 1,7 передачи в среднем. "Милуоки" одержал две победы при двух поражениях.

NBA Players of the Week for Week 25.



West: Kawhi Leonard (@LAClippers)

East: Bobby Portis (@Bucks) pic.twitter.com/ggoX2HVTi6