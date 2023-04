В НБА установили рекорд посещаемости лиги

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в этом сезоне установила несколько рекордов посещаемости по итогам регулярного чемпионата. Об этом пишет The Athletic.

Всего в этом сезоне игры посетили 22 234 502 болельщика, что превысило рекорд, установленный в сезоне-2017/2018 (22 124 559). Также в этом сезоне команды впервые собрали в среднем более 18 000 болельщиков за игру (18 077).

Лига также добавила, что арены были заполнены на рекордные 97 процентов.

