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В НБА установили рекорд посещаемости лиги
Рекорд продержался пять лет
фото - mercurynews.com
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в этом сезоне установила несколько рекордов посещаемости по итогам регулярного чемпионата. Об этом пишет The Athletic.
Всего в этом сезоне игры посетили 22 234 502 болельщика, что превысило рекорд, установленный в сезоне-2017/2018 (22 124 559). Также в этом сезоне команды впервые собрали в среднем более 18 000 болельщиков за игру (18 077).
Лига также добавила, что арены были заполнены на рекордные 97 процентов.
NBA Players of the Week for Week 25.— NBA (@NBA) April 10, 2023
West: Kawhi Leonard (@LAClippers)
East: Bobby Portis (@Bucks) pic.twitter.com/ggoX2HVTi6
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