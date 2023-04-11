Виталий Степановский возглавил мужскую сборную Украины по баскетболу

На заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины был утвержден главный тренер мужской сборной Украины. Национальную команду возглавит 41-летний украинский тренер Виталий Степановский.

В качестве главного тренера Степановский завоевывал с "Химиком" серебро и бронзу Суперлиги, в 2016 и 2020 годах выигрывал Кубок Украины.

Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в национальной сборной Украины, работав в отборочных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

Специалист возглавляет клуб Крайова, с которым в сезоне 2022/23 вышел в плейоф чемпионата Румынии.