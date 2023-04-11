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Евгений Мурзин – главный тренер женской сборной Украины по баскетболу

Баскетбол
(1 голосов)

Тренер уже работал в национальной сборной

Евгений Мурзин – главный тренер женской сборной Украины по баскетболу

Фото: ФБУ

Новина українською

На заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины был утвержден новый главный тренер женской сборной Украины. Возглавил национальную команду украинский тренер Евгений Мурзин.

Специалист был ассистентом Срджана Радуловича в женской сборной.

Мурзин в качестве главного тренера мужской национальной сборной Украины выходил в плей-офф Евробаскета-2017, возглавлял клубы мужской Суперлиги — Строитель, Киев-Баскет и Харьковские Соколы.

Таким образом, в должности главного тренера Евгений Мурзин заменит черногорского специалиста Срджана Радуловича, работавшего с командой с августа 2019 года.

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В статье: Евгений Мурзин
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Источник:
ФБУ

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