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Евгений Мурзин – главный тренер женской сборной Украины по баскетболу
Тренер уже работал в национальной сборной
Фото: ФБУ
На заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины был утвержден новый главный тренер женской сборной Украины. Возглавил национальную команду украинский тренер Евгений Мурзин.
Специалист был ассистентом Срджана Радуловича в женской сборной.
Мурзин в качестве главного тренера мужской национальной сборной Украины выходил в плей-офф Евробаскета-2017, возглавлял клубы мужской Суперлиги — Строитель, Киев-Баскет и Харьковские Соколы.
Таким образом, в должности главного тренера Евгений Мурзин заменит черногорского специалиста Срджана Радуловича, работавшего с командой с августа 2019 года.
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