Станислав Тимофеенко стал рекордсменом по количеству подборов в Суперлиге

Лидер "Днепра" Станислав Тимофеенко в этом сезоне пересек отметку в 2500 подборов. За сезон баскетболист провел 453 матча и сделал 2561 подбор. Таким образом он установил историческое достижение Суперлиги.

За ним следует Максим Сандул, а топ-3 замкнул еще один игрок "Будивельник" Михаил Анисимов.

Рейтинг ребаундеров Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко (Днепр) – 2561 подбор (453 матча)

2. Максим Сандул (Будивельник) – 2134 подбора (388 матчей)

3. Михаил Анисимов – 1846 подборов (371 матч)

4. Максим Корниенко – 1744 подбора (283 матча)

5. Вячеслав Петров – 1700 подборов (278 матчей)

6. Владимир Конев (Будивельник) – 1666 подборов (376 матчей)

7. Дмитрий Глебов – 1661 подбор (450 матчей)

8. Андрей Агафонов (БИПА) – 1572 подбора (312 матчей)

9. Александр Сизов – 1495 подборов (378 матчей)

10. Артем Швец – 1468 подборов (279 матчей)