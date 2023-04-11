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Станислав Тимофеенко стал рекордсменом по количеству подборов в Суперлиге

Баскетбол
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Для этого ему потребовалось 453 матча

Станислав Тимофеенко стал рекордсменом по количеству подборов в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Лидер "Днепра" Станислав Тимофеенко в этом сезоне пересек отметку в 2500 подборов. За сезон баскетболист провел 453 матча и сделал 2561 подбор. Таким образом он установил историческое достижение Суперлиги.

За ним следует Максим Сандул, а топ-3 замкнул еще один игрок "Будивельник" Михаил Анисимов.

Рейтинг ребаундеров Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко (Днепр) – 2561 подбор (453 матча)
2. Максим Сандул (Будивельник) – 2134 подбора (388 матчей)
3. Михаил Анисимов – 1846 подборов (371 матч)
4. Максим Корниенко – 1744 подбора (283 матча)
5. Вячеслав Петров – 1700 подборов (278 матчей)
6. Владимир Конев (Будивельник) – 1666 подборов (376 матчей)
7. Дмитрий Глебов – 1661 подбор (450 матчей)
8. Андрей Агафонов (БИПА) – 1572 подбора (312 матчей)
9. Александр Сизов – 1495 подборов (378 матчей)
10. Артем Швец – 1468 подборов (279 матчей)

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В статье: Станислав Тимофеенко
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