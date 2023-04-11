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Названа символическая сборная баскетбольной Суперлиги
Всего таких сборных две
Фото: ФБУ
Завершившись сезон мужской баскетбольной Суперлиги. По итогам чемпионата была определена символическая сборная сезона.
ПЕРВАЯ СИМВОЛИЧНАЯ СБОРНАЯ СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ
Александр Рябчук (БИПА, 32 матча) — 10.0 очка, 4.9 подбора, 3.3 передачи, 2.8 перехвата
Максим Закурдаев (Днепр, 31 матч) — 15.2 очка, 4.6 подбора, 4.6 передачи, 1.8 перехвата
Владимир Конев (Будивельник, 31 матч) - 15.2 очка, 6.6 подбора, 3.4 передачи, 1.8 перехвата
Вадим Заплотинский (Киев-Баскет, 32 матча) — 11.1 очка, 8.2 подбора, 2.6 передачи, 1.9 блок-шота, 1.5 перехвата
Максим Сандул (Будивельник, 32 матча) — 11.3 очка, 11.0 подбора, 2.4 передачи (РЭ 20.2)
ВТОРАЯ СИМВОЛИЧНАЯ СБОРНАЯ СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ
Михаил Горобченко (Политехника-Галичина, 31 матч) — 14.3 очка, 6.4 передачи, 4.7 подбора, 2.7 перехвата
Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла, 31 матч) - 15.1 очка, 4.4 подбора, 4.4 передачи
Би Джей Максвелл (Черкасские Мавпы, 19 матчей) — 20.1 очка, 6.5 подбора, 4.6 передачи, 1.8 перехвата
Роман Морозов (Запорожье, 31 матч) - 16.2 очка, 6.4 подбора, 1.5 передачи
Станислав Тимофеенко (Днепр, 30 матчей) — 13.7 очка, 6.8 подбора, 3.4 передачи
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