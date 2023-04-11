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Тренер Лейкерс: Ситуация с Гобером не влияет на то, как будет играть наша команда с Миннесотой

Баскетбол
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Игра состоится 12 апреля

Тренер Лейкерс: Ситуация с Гобером не влияет на то, как будет играть наша команда с Миннесотой

Фото: NBC Los Angeles

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Наставник "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм рассказал, как ситуация с отстранением французского центрового "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобера отразится на его команде.

Гобер был отстранён на одну игру после того, как ударил своего одноклубника Кайла Андерсона во время тайм-аута.

"Я не считаю, что для нас это отвлекающий фактор. Эта ситуация не касается "Лейкерс". Мы сосредоточены только на том, что касается нашей команды. Им не повезло, что так случилось, но у меня нет мнения по этому поводу. Это не влияет на то, как будут играть "Лейкерс", и на то, кто будет у нас играть", — цитирует Хэма Clutch Points.

Игра раунда плей-ин между "Миннесотой" и "Лейкерс" пройдёт в ночь на 12 апреля.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Руди Гобер
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