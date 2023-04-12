Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка

Слобожанский "Прометей" одержал победу над "Тауэрс Гамбург" в 1/8 финала Еврокубка и вышел на следующую стадию соревнований.

Украинский коллектив по итогам первой четверти заработал преимущество в восемь баллов, а после трех десятиминуток "Прометей" вырвался вперед плюс тринадцать очков. Однако это был еще не финал: последняя четверть началась с рывка "Гамбурга" 12:0, только после этого слобожанцы проснулись и удержали преимущество в счете.

Подопечные Ронена Гинзбурга стали первым четвертьфиналистом Еврокубка. Другие поединки 1/8 финала пройдут сегодня и завтра.

Отметим, что наивысшим достижением украинского баскетбола является полуфинал: в 2013 году до него дошел "Будивельник".

Еврокубок. 1/8 финала

"Прометей" (Слобожанское, Украина) - "Тауэрс Гамбург" (Германия) 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)