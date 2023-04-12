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Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка
Самым высоким достижением для украинского баскетбола остается полуфинал
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Слобожанский "Прометей" одержал победу над "Тауэрс Гамбург" в 1/8 финала Еврокубка и вышел на следующую стадию соревнований.
Украинский коллектив по итогам первой четверти заработал преимущество в восемь баллов, а после трех десятиминуток "Прометей" вырвался вперед плюс тринадцать очков. Однако это был еще не финал: последняя четверть началась с рывка "Гамбурга" 12:0, только после этого слобожанцы проснулись и удержали преимущество в счете.
Подопечные Ронена Гинзбурга стали первым четвертьфиналистом Еврокубка. Другие поединки 1/8 финала пройдут сегодня и завтра.
Отметим, что наивысшим достижением украинского баскетбола является полуфинал: в 2013 году до него дошел "Будивельник".
Еврокубок. 1/8 финала
"Прометей" (Слобожанское, Украина) - "Тауэрс Гамбург" (Германия) 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)
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