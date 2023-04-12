Названы игроки месяца в НБА

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис и центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид были названы игроками марта в своих конференциях. Об этом пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что лига также принимала во внимание матчи, проведённые в апреле.

Энтони Дэвис в течение прошлого месяца отыграл 20 матчей, где набирал в среднем 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота. "Лейкерс" за март одержали 14 побед и потерпели шесть поражений.

Эмбиид, в свою очередь, набирал 33,3 очка, 9,4 подбора и 4,3 передачи в среднем. "Сиксерс" одержали 15 побед при трёх поражениях.

"Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции с 43 победами и 39 поражениями. "Филадельфия Сиксерс" расположилась на третьей строчке Востока