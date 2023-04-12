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Атланта Хоукс обыграла Майами Хит и вышла в плей-офф НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты очередного матча НБА

Атланта Хоукс обыграла Майами Хит и вышла в плей-офф НБА

фото - thestar.com

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В Майами (США) состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором "Майами Хит" принимал "Атланту Хоукс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очко, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).

У гостей лучший результат показал Трей Янг. В его активе 25 очков, восемь подборов и семь ассистов. Швейцарский центровой Клинт Капела отметился 21 подбором.

НБА. Плей-ин

Майами Хит - Атланта Хоукс 116:105 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)

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В статье: Атланта Хоукс
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