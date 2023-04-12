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Трей Янг высказался о своём возможном обмене
Баскетболист не исключает такой возможности
Фото: ESPN
Разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг отреагировал на слухи, согласно которым руководство "Атланты" готово рассматривать возможности обмена с его участием.
"Это может быть ложью, а может быть и правдой. Никогда не знаешь наверняка", — приводит слова Янга издание The Athletic.
Напомним, "Атланта" в плей-ин команда победила "Майами Хит" (116:105)
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