В НБА планируют изменить правила ведения переговоров со свободными агентами

Руководство НБА поменяет правила ведения переговоров клубов со свободными агентами, начиная с сезона 2023/2024. Об этом пишет журналист Шэмс Чарания.

"Новое изменение в коллективном соглашении с сезона 2023/2024: команды смогут начинать переговоры со свободными агентами через день после финальной игры сезона в июне. Это на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас, сообщают источники", — написал в своём твиттере журналист Шэмс Чарания.

Напомним, сейчас клубы НБА могут начинать переговоры со свободными агентами не раньше 30 июня, когда открывается рынок.