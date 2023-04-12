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В НБА планируют изменить правила ведения переговоров со свободными агентами

Баскетбол
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Переговоры можно будет проводить сразу после последней игры сезона

В НБА планируют изменить правила ведения переговоров со свободными агентами

фото - therookiewire.usatoday.com

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Руководство НБА поменяет правила ведения переговоров клубов со свободными агентами, начиная с сезона 2023/2024. Об этом пишет журналист Шэмс Чарания.

"Новое изменение в коллективном соглашении с сезона 2023/2024: команды смогут начинать переговоры со свободными агентами через день после финальной игры сезона в июне. Это на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас, сообщают источники", — написал в своём твиттере журналист Шэмс Чарания.

Напомним, сейчас клубы НБА могут начинать переговоры со свободными агентами не раньше 30 июня, когда открывается рынок.

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В статье: НБА
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