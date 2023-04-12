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В НБА планируют изменить правила ведения переговоров со свободными агентами
Переговоры можно будет проводить сразу после последней игры сезона
фото - therookiewire.usatoday.com
Руководство НБА поменяет правила ведения переговоров клубов со свободными агентами, начиная с сезона 2023/2024. Об этом пишет журналист Шэмс Чарания.
"Новое изменение в коллективном соглашении с сезона 2023/2024: команды смогут начинать переговоры со свободными агентами через день после финальной игры сезона в июне. Это на несколько недель раньше, чем разрешено сейчас, сообщают источники", — написал в своём твиттере журналист Шэмс Чарания.
Напомним, сейчас клубы НБА могут начинать переговоры со свободными агентами не раньше 30 июня, когда открывается рынок.
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