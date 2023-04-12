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Леброн Джеймс: Я никогда не был большим поклонником плей-ин

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Баскетболист является противником плей-ин

Леброн Джеймс: Я никогда не был большим поклонником плей-ин

Фото: Sportscasting

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После победы своей команды в матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (108:102 ОТ) форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился своим мнением о турнире плей-ин.

"Очевидно, я никогда не был большим поклонником плей-ин. Я говорил об этом, когда это только началось. Я всё ещё не большой поклонник этого, но это то, что есть. Мы позаботились о финансовой составляющей и продвигаемся вперёд", — сказал Леброн на пресс-конференции после матча.

Напомним, Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча. В его активе 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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