Леброн Джеймс: Я никогда не был большим поклонником плей-ин

После победы своей команды в матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (108:102 ОТ) форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился своим мнением о турнире плей-ин.

"Очевидно, я никогда не был большим поклонником плей-ин. Я говорил об этом, когда это только началось. Я всё ещё не большой поклонник этого, но это то, что есть. Мы позаботились о финансовой составляющей и продвигаемся вперёд", — сказал Леброн на пресс-конференции после матча.

Напомним, Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча. В его активе 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.