НБА. Оклахома обыграла Нью-Орлеан, Чикаго оказался сильнее Торонто

13 апреля состоялся первый день матчей раунда плей-ин в НБА, ult было сыграно два матча.

"Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" – 105:109

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 118:123

"Чикаго Буллз" сыграет с "Майами Хит" за право встретиться с "Милуоки Бакс" в первом раунде плей-офф. "Оклахома-Сити Тандер" сыграет с "Миннесотой Тимбервулвз" за право встретиться с "Денвер Наггетс" в первом раунде плей-офф.

Одним из ярчайших выступлений дня стала игра разыгрывающего "Оклахомы" Джоша Гидди. Он был крайне близок к трипл-даблу: 31 очко, 10 передач и девять подборов.