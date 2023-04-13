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НБА. Оклахома обыграла Нью-Орлеан, Чикаго оказался сильнее Торонто
Результаты матчей НБА
13 апреля состоялся первый день матчей раунда плей-ин в НБА, ult было сыграно два матча.
"Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" – 105:109
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 118:123
"Чикаго Буллз" сыграет с "Майами Хит" за право встретиться с "Милуоки Бакс" в первом раунде плей-офф. "Оклахома-Сити Тандер" сыграет с "Миннесотой Тимбервулвз" за право встретиться с "Денвер Наггетс" в первом раунде плей-офф.
Одним из ярчайших выступлений дня стала игра разыгрывающего "Оклахомы" Джоша Гидди. Он был крайне близок к трипл-даблу: 31 очко, 10 передач и девять подборов.
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