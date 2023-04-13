Дэмьен Лиллард прокомментировал возможный уход из Портленда

Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард в очередной раз высказался на тему того, что ждёт усиления от клуба, потому что в противном случае ему придётся задуматься об уходе.

"Я не пытаюсь кому-то угрожать или создавать временные рамки. Если мы не сможем сделать что-то существенное, то не только я буду вынужден принять решение о своём будущем", — сказал Лиллард во время записи стрима.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд" не сыграет в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.