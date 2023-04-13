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Михаил Горобченко - лучший ассистент сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Он отдал около двухсот передач

Михаил Горобченко - лучший ассистент сезона в Суперлиге

Фото: ФБУ

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Защитник Политехники-Галичины Михаил Горобченко стал лучшим ассистентом Суперлиги сезона 2022/23.

Горобеченко провел 31 матч, в которых в общей сложности отдал 198 передач. Ближайшего конкурента Виталия Тельчарова он опередил 51 передачу.

Топ-5 ассистентов Суперлиги сезона 2022/23

1. Михаил Горобченко (Политехника-Галичина) – 198 передач, 31 матч

2. Виталий Тельчаров (Запорожье) – 147 передач, 31 матч

3. Максим Закурдаев (Днепр) – 143 передачи, 31 матч

4. Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) – 136 передач, 31 матч

5. Владимир Коцько (Старый Луцк) – 124 передачи, 32 матча

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В статье: Михаил Горобченко
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Источник:
ФБУ

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