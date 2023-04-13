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Михаил Горобченко - лучший ассистент сезона в Суперлиге
Он отдал около двухсот передач
Фото: ФБУ
Защитник Политехники-Галичины Михаил Горобченко стал лучшим ассистентом Суперлиги сезона 2022/23.
Горобеченко провел 31 матч, в которых в общей сложности отдал 198 передач. Ближайшего конкурента Виталия Тельчарова он опередил 51 передачу.
Топ-5 ассистентов Суперлиги сезона 2022/23
1. Михаил Горобченко (Политехника-Галичина) – 198 передач, 31 матч
2. Виталий Тельчаров (Запорожье) – 147 передач, 31 матч
3. Максим Закурдаев (Днепр) – 143 передачи, 31 матч
4. Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) – 136 передач, 31 матч
5. Владимир Коцько (Старый Луцк) – 124 передачи, 32 матча
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