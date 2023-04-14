Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров НБА, пишет ESPN.

"У нас невероятная группа главных тренеров в НБА, и все они заслуживают признания за своё лидерство, поскольку ежедневно выполняют свои задачи на самом высоком уровне. Эта награда является невероятно особенной в мой первый год работы в "Кингз". Это отражение калибра людей, которых собрали Монте Макнейр и Уэс Уилкокс и с которыми мне очень нравится работать", — приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, в текущем сезоне "Сакраменто Кингз" занял третье место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА.