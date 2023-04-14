  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Коллеги высоко оценили работу специалиста

Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров НБА

Фото: NBA

Новина українською

Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров НБА, пишет ESPN.

"У нас невероятная группа главных тренеров в НБА, и все они заслуживают признания за своё лидерство, поскольку ежедневно выполняют свои задачи на самом высоком уровне. Эта награда является невероятно особенной в мой первый год работы в "Кингз". Это отражение калибра людей, которых собрали Монте Макнейр и Уэс Уилкокс и с которыми мне очень нравится работать", — приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, в текущем сезоне "Сакраменто Кингз" занял третье место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА.

По теме
yellow-arrow
Михаил Горобченко - лучший ассистент сезона в Суперлиге
yellow-arrow
Дэмьен Лиллард прокомментировал возможный уход из Портленда
yellow-arrow
НБА. Оклахома обыграла Нью-Орлеан, Чикаго оказался сильнее Торонто
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде