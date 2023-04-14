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НБА оштрафовала Даллас на 750 тысяч долларов

Баскетбол
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Команда "слила" последний матч

НБА оштрафовала Даллас на 750 тысяч долларов

Фото - Facebook

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать "Даллас Маверикс" за нарушение политики предоставления отдыха игрокам, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

В одном из последних матчей регулярного чемпионата с "Чикаго Буллз" тренерский штаб "Маверикс" принял решение не задействовать ряд основных игроков, а именно: Кайри Ирвинга, Джоша Грина, Макси Клебера, Кристиана Вуда и Тима Хардуэя. А лидер команды Лука Дончич провёл на площадке лишь 13 минут. При этом у "Далласа" ещё были шансы на попадание в плей-ин.

"Расследование НБА пришло к выводу, что "Маверикс" нарушили политику предоставления отдыха игрокам и продемонстрировали своими действиями желание проиграть матч, чтобы повысить шансы сохранить выбор в первом раунде драфта 2023 года", — написал Чарания на своей странице в социальных сетях.

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В статье: Даллас Маверикс
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