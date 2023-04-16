Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку

В ночь с 15 на 16 апреля в розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023 стартовали матчи плей-офф. Были сыграны четыре поединка. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Бруклин"

121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20)

"Сакраменто" – "Голден-Стейт"

126 – 123 (29-29; 26-32; 36-29; 35-33)

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 12,55 минуты. В свой актив наш соотечественник записал 4 заработанных очка и 7 подборов.

"Кливленд" - "Нью-Йорк"

97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23)

"Бостон" – "Атланта"

112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24)