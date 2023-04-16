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Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку
Результаты матчей плей-офф
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 апреля в розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023 стартовали матчи плей-офф. Были сыграны четыре поединка. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Бруклин"
121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20)
"Сакраменто" – "Голден-Стейт"
126 – 123 (29-29; 26-32; 36-29; 35-33)
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 12,55 минуты. В свой актив наш соотечественник записал 4 заработанных очка и 7 подборов.
"Кливленд" - "Нью-Йорк"
97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23)
"Бостон" – "Атланта"
112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24)
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