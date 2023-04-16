  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф

Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 апреля в розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023 стартовали матчи плей-офф. Были сыграны четыре поединка. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Бруклин"

121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20)

"Сакраменто" – "Голден-Стейт"

126 – 123 (29-29; 26-32; 36-29; 35-33)

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 12,55 минуты. В свой актив наш соотечественник записал 4 заработанных очка и 7 подборов.

"Кливленд" - "Нью-Йорк"

97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23)

"Бостон" – "Атланта"

112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24)

По теме
yellow-arrow
Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов
yellow-arrow
Майами побеждает Чикаго, Оклахома уступает Миннесоте в борьбе за плей-офф НБА
yellow-arrow
НБА оштрафовала Даллас на 750 тысяч долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА плей-офф НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде