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Плей-офф НБА. Лейкерс одержали победу в первом матче с Мемфисом, Денвер разгромил Миннесоту

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

Плей-офф НБА. Лейкерс одержали победу в первом матче с Мемфисом, Денвер разгромил Миннесоту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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17 апреля состоялся первый день плей-офф НБА, где было сыграно четыре матча.

"Мемфис Гриззлиз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 112:128

"Милуоки Бакс" – "Майами Хит" – 117:130

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 110:115

"Денвер Наггетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 109:80

В последнем матче самым результативным игроком у "Денвера" стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач.

Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.

Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач.

В ещё одном матче "Мемфис Гриззлиз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:112.

Лучшим игроком в составе "озёрников" стал Руи Хатимура, который записал в свой актив 29 очков. Главные звёзды команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс отметились дабл-даблами. У Дэвиса 22 очка и 12 подборов, у Джеймса 21 очко и 11 подборов.

В составе "Мемфиса" хорошую результативность продемонстрировал Джарен Джексон — 31 очко. Десмонд Бейн был вторым в команде по количеству набранных очков — 22.

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В статье: НБА
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