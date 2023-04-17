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Джа Морант получил травму в матче с Лейкерс

Баскетбол
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Баскетболист неудачно столкнулся

Джа Морант получил травму в матче с Лейкерс

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17 апреля состоялась первая встреча между "Мемфис Гриззлиз" и "Лос-Анджелес Лейкерс" в рамках первого раунда плей-офф НБА. Разыгрывающий "Мемфиса" Джа Морант получил повреждение кисти за пять минут до конца.

Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Игрок позже вернулся на скамейку запасных в бандаже и больше не появлялся на площадке.

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В статье: Джа Морант
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