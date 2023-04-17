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Главный тренер Мемфиса рассказал о травме Джа Моранта

Баскетбол
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Рентген ничего не выявил

Главный тренер Мемфиса рассказал о травме Джа Моранта

фото - yahoo.com

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Главный тренер "Мемфис Гриззлиз" Тейлор Дженкинс высказался по поводу травмы звёздного разыгрывающего команды Джа Моранта во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:128).

Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

"Он испытывает некоторую боль… Рентген ничего не выявил. В ближайшие два дня перед второй игрой будет проведена дополнительная оценка", — сказал Дженкинс на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Мемфис Гриззлиз
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