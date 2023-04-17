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Расселл Уэстбрук сыграет во втором матче с Финикс Санз
В первой игре баскетболист поссорился с одним из болельщиков
Фото: latimes.com
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук не будет отстранён от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА с "Финикс Санз". Об этом сообщил в своих социальных сетях инсайдер Крис Хэйнс.
"Вероятность того, что Рассел Уэстбрук будет отстранён от игры, крайне мала. Ожидается, что он будет доступен для второго матча с "Финиксом", — написал Хэйнс в своём твиттере.
Напомним, разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук во время перерыва в первой игре серии первого раунда плей-офф Западной конференции с "Финикс Санз" (115:110) устроил перепалку с одним из болельщиков соперников.
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