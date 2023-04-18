НБА. Сакраменто переиграл Голден Стэйт, Филадельфия оказалась сильнее Бруклина

В Сакраменто (США) прошёл второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи.

Американский разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами.

В паралельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Бруклин Нетс". Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 20 очков и 11 подборов на свой счёт записал форвард Тобиас Харрис.

В составе "Бруклина" отличился Кэмерон Джонсон, набравший 28 очков. 21 балл набрал Микал Бриджес.

НБА. Плей-офф

Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 114:106

Филадельфия Сиксерс - Бруклин Нетс 96:84