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НБА. Сакраменто переиграл Голден Стэйт, Филадельфия оказалась сильнее Бруклина
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Сакраменто (США) прошёл второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.
Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи.
Американский разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами.
В паралельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Бруклин Нетс". Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 20 очков и 11 подборов на свой счёт записал форвард Тобиас Харрис.
В составе "Бруклина" отличился Кэмерон Джонсон, набравший 28 очков. 21 балл набрал Микал Бриджес.
НБА. Плей-офф
Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 114:106
Филадельфия Сиксерс - Бруклин Нетс 96:84
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