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Джа Морант пропустит вторую игру серии с Лейкерс
Баскетболист неудачно столкнулся
Инсайдер НБА Адриан Войнаровски предоставил свежую информацию о разыгрывающем "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранте после того, как защитник получил травму руки в первой игре плей-офф НБА — 2022/2023 против "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:128).
Напомним, Морант столкнулся под кольцом с Энтони Дэвисом, после чего неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.
"Прежде всего давайте начнём с того, что "Мемфис" сделает всё возможное, чтобы держать это в секрете до начала матча.
Это конкурентное преимущество в плей-офф — не давать сопернику знать, кто может играть, а кто нет. Сам Морант вчера говорил о том, как ему было больно, когда он выходил из игры. Это была рука, которую он травмировал уже ранее. "Гриззлиз" знают, что, если он не сыграет в среду, у них есть Тайас Джонс, который не уступает ни одному запасному разыгрывающему в лиге.
Есть значительные сомнения насчёт того, сможет ли он сыграть. Команда уже говорила об этом", — сказал Войнаровски в эфире на ESPN.
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