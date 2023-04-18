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Джа Морант пропустит вторую игру серии с Лейкерс

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Баскетболист неудачно столкнулся

Джа Морант пропустит вторую игру серии с Лейкерс

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Инсайдер НБА Адриан Войнаровски предоставил свежую информацию о разыгрывающем "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранте после того, как защитник получил травму руки в первой игре плей-офф НБА — 2022/2023 против "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:128).

Напомним, Морант столкнулся под кольцом с Энтони Дэвисом, после чего неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

"Прежде всего давайте начнём с того, что "Мемфис" сделает всё возможное, чтобы держать это в секрете до начала матча.

Это конкурентное преимущество в плей-офф — не давать сопернику знать, кто может играть, а кто нет. Сам Морант вчера говорил о том, как ему было больно, когда он выходил из игры. Это была рука, которую он травмировал уже ранее. "Гриззлиз" знают, что, если он не сыграет в среду, у них есть Тайас Джонс, который не уступает ни одному запасному разыгрывающему в лиге.

Есть значительные сомнения насчёт того, сможет ли он сыграть. Команда уже говорила об этом", — сказал Войнаровски в эфире на ESPN.

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В статье: Джа Морант
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