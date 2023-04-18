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ВИДЕО. Данк Алексея Леня вошел в топ-5 моментов дня в НБА
Украинец провел результативный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Центровый "Сакраменто" украинец Алексей Лень отметился эффективным действиями во втором матче первого раунда плей-офф НБА, в котором его Кингз удвоили преимущество в серии против действующих чемпионов Голден Стейт (114:106).
Украинец со своим данком вошел в топ-5 моментов игрового дня.
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