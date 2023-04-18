FIBA не допустила сборную России к отбору на Олимпиаду 2024

18 апреля 2023 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала заявление, в котором говорится о запрете участия России в отборе к Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом говорится на их официальном сайте.

В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрацию мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА 2023 года.

Болгария, как следующая по рейтингу европейская команда, станет последней, которая примет участие в квалификации.

Всего участниками этого соревнования станут 28 команд, среди которых есть Украина.