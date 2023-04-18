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FIBA не допустила сборную России к отбору на Олимпиаду 2024
Мужская сборная России по баскетболу не будет принимать участие в квалификации к Олимпиаде 2024
фото - Getty Images
18 апреля 2023 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала заявление, в котором говорится о запрете участия России в отборе к Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом говорится на их официальном сайте.
В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрацию мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА 2023 года.
Болгария, как следующая по рейтингу европейская команда, станет последней, которая примет участие в квалификации.
Всего участниками этого соревнования станут 28 команд, среди которых есть Украина.
Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины
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