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FIBA не допустила сборную России к отбору на Олимпиаду 2024

Баскетбол
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Мужская сборная России по баскетболу не будет принимать участие в квалификации к Олимпиаде 2024

FIBA не допустила сборную России к отбору на Олимпиаду 2024

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

18 апреля 2023 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала заявление, в котором говорится о запрете участия России в отборе к Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом говорится на их официальном сайте.

В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрацию мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА 2023 года.

Болгария, как следующая по рейтингу европейская команда, станет последней, которая примет участие в квалификации.
Всего участниками этого соревнования станут 28 команд, среди которых есть Украина.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси.

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