НБА. Бостон удвоил преимущество в серии Атлантой, Финикс оказался сильнее Клипперс

19 апреля состоялся очередной день плей-офф НБА, где было сыграно три матча.

"Бостон Селтикс" – "Атланта Хоукс" – 119:106, счёт в серии 2-0.

"Кливленд Кавальерс" – "Нью-Йорк Никс" – 107:90, счёт в серии 1-1.

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 123:109, счёт в серии 1-1.

Одним из ярчайших выступлений дня стоит считать игру защитника "Финикса" Девина Букера. На его счету сегодня 38 очков и девять результативных передач.

Также стоит отметить лёгкого форварда "Клипперс" Кавая Леонарда. В его активе 31 очко, девять подборов, семь передач и три перехвата.

Дабл-дабл оформил форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум: 29 очков и 10 подборов.