Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИБА не допустила сборные России и Беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025
Теперь официально
Фото: ФБУ
Исполнительный комитет ФИБА-Европа в официальном письме Федерации баскетбола Украины сообщил о том, что было принято единогласное решение не допускать российскую и белорусскую национальные сборные к участию в преквалификации Евробаскета-2025.
Напомним, матчи состоятся в июле – августе 2023 года.
Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды в преквалификационный турнир. Таким образом, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025.
Популярное сейчас
- Ингулец отрывается от Руха и зоны вылета. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- Реал выбил Челси, Милан справился с Наполи, чемпионат мира перенесли. Главные новости за 18 апреля
- Плей-офф НБА. Лень помогает Сакраменто победить Голден-Стейт, Кливленд проигрывает Нью-Йорку
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО