ФИБА не допустила сборные России и Беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025

Исполнительный комитет ФИБА-Европа в официальном письме Федерации баскетбола Украины сообщил о том, что было принято единогласное решение не допускать российскую и белорусскую национальные сборные к участию в преквалификации Евробаскета-2025.

Напомним, матчи состоятся в июле – августе 2023 года.

Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды в преквалификационный турнир. Таким образом, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025.