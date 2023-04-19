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ФИБА не допустила сборные России и Беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025

Баскетбол
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ФИБА не допустила сборные России и Беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025

Фото: ФБУ

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Исполнительный комитет ФИБА-Европа в официальном письме Федерации баскетбола Украины сообщил о том, что было принято единогласное решение не допускать российскую и белорусскую национальные сборные к участию в преквалификации Евробаскета-2025.

Напомним, матчи состоятся в июле – августе 2023 года.

Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды в преквалификационный турнир. Таким образом, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025.

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В статье: ФИБА
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Источник:
ФБУ

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