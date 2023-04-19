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Кевин Дюрант назвал MVP сезона
По его мнению лучшим является игрок Филадельфии
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз", американец Кевин Дюрант назвал лучшего игрока сезона. Им оказался центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид.
"Кого бы я выбрал? Джоэла. Он был моим выбором в прошлом году. Он доминировал. Он выглядел просто неудержимым. Яннис мог бы победить, но он пропустил слишком много матчей", – сказал Дюрант в подкасте Boardroom.
Напомним, 18 апреля, в Филадельфии (США) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, в котором "Филадельфия" приняла "Бруклин Нетс". Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.
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