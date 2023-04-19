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Кевин Дюрант назвал MVP сезона

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(1 голосов)

По его мнению лучшим является игрок Филадельфии

Кевин Дюрант назвал MVP сезона

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз", американец Кевин Дюрант назвал лучшего игрока сезона. Им оказался центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид.

"Кого бы я выбрал? Джоэла. Он был моим выбором в прошлом году. Он доминировал. Он выглядел просто неудержимым. Яннис мог бы победить, но он пропустил слишком много матчей", – сказал Дюрант в подкасте Boardroom.

Напомним, 18 апреля, в Филадельфии (США) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, в котором "Филадельфия" приняла "Бруклин Нетс". Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.

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В статье: Кевин Дюрант
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