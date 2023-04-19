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Прометей вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка
Впервые за десять лет украинская команда сыграет в полуфинале Еврокубка
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Слобожанский "Прометей" одержал уверенную победу в четвертьфинальном матче Еврокубка над греческим "Промитеасом" и вышел в следующий раунд турнира.
Слобожанцы начали встречу с рывка 5:0 и до конца матча ни разу не упустили преимущество. Первую четверть "Прометей" завершил с плюс девять, во второй прибавил еще пять баллов разницы, а по итогам третьей десятиминутки подопечные Ронена Гинзбурга имели +22. Последняя четверть стала формальностью, хотя тоже завершилась победой "Прометея".
Следующим соперником слобожанцев станет турецкий "Тюрк Телеком". Игра запланирована на 26 апреля.
Отметим, что самым высоким достижением украинского клубного баскетбола является выход как раз в полуфинал Еврокубка. В 2013 году на этой стадии соревнований играл киевский "Будивельник".
Еврокубок. Четвертьфинал
"Прометей" (Украина) - "Промитеас" (Греция) 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)
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