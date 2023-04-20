Назван тренер года в НБА сезона-2022/2023

Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун признан лучшим тренером года НБА сезона-2022/2023, сообщается в социальных сетях клуба.

Отмечается, что это второй раз, когда Браун получил эту награду. Первый раз это произошло в 2009 году. 53-летний специалист стал первым наставником в истории лиги, единогласно получившим эту награду.

Напомним, в текущем сезоне "Сакраменто Кингз" финишировал на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА с процентом побед 58,5. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения.