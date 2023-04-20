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Назван тренер года в НБА сезона-2022/2023
Выбор был очевиден
Фото: nba.com
Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун признан лучшим тренером года НБА сезона-2022/2023, сообщается в социальных сетях клуба.
Отмечается, что это второй раз, когда Браун получил эту награду. Первый раз это произошло в 2009 году. 53-летний специалист стал первым наставником в истории лиги, единогласно получившим эту награду.
Напомним, в текущем сезоне "Сакраменто Кингз" финишировал на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА с процентом побед 58,5. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения.
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