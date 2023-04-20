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Защитник Миннесоты установил рекорд плей-офф НБА

Баскетбол
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Игрок провел результативный матч

Защитник Миннесоты установил рекорд плей-офф НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории, набравшим 40 очков и реализовавшим пять трёхочковых в матче плей-офф (21 год и 258 дней).

Напомним, игрок отметился 41 очком, тремя блок-шотами и двумя перехватами во втором матче серии с "Денвер Наггетс" (113:122).

Самым результативным игроком хозяев стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету сегодня 40 очков, пять результативных передач и два перехвата. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов.

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