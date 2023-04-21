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Плей-офф НБА. Сакраменто Леня уступил Голден Стэйт, Филадельфия в очередной раз обыграла Бруклин

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

Плей-офф НБА. Сакраменто Леня уступил Голден Стэйт, Филадельфия в очередной раз обыграла Бруклин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Сан-Франциско (США) состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Сакраменто Кингз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:97.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, девять подборов и столько же передач.

У "Голден Стэйт" отметился Стефен Карри, который набрал 36 очков, шесть подборов и три передачи.

Центровый сборной Украины Алексей Лень в третьей игре отыграл 7 минут 51 секунду, за которые набрал 2 очка, собрал 3 подбора и сделал 1 блок-шот при 1 потере и 4 фолах.

Всего в серии против Голден Стейт в трех матчах у Лёня в среднем 9,7 минут, 3,3 очка и 3,7 подбора за игру.

В паралельном матче "Бруклин Нетс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Барклайс-центр" и завершилась победой гостей со счётом 102:97.

Самым результативным в составе "Филадельфии" стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 25 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 21 очко.

В составе "Бруклина" 26 очков набрал форвард Микал Бриджес.

Таким образом, "Филадельфия" повела в серии со счётом 3-0.

Плей-офф НБА. 21 апреля

Бруклин - Филадельфия - 97:102

Голден Стэйт - Сакраменто - 114:97

Клипперс - Финикс - 124:129

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