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Трэй Янг может стать игроком Лейкерс в межсезонье

Баскетбол
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Клуб следит за игроком

Трэй Янг может стать игроком Лейкерс в межсезонье

Фото: ESPN

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Звёздный разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг может сменить клуб в межсезонье.

"У них есть то, что нужно для обмена. Если "Хоукс" не сделают свой ход летом, то на горизонте может появиться "Лейкерс". Я не верю, что каждый игрок, подписавший контракт с Klutch Sports, обязательно перейдёт в "Лейкерс", но они наблюдают за ситуацией Трея Янга", — приводит слова анонимного представителя лиги NBA Central со ссылкой на журналиста Шона Дивини.

Напомним, с 2020 года Трей Янг является клиентом агентства Klutch Sports, которое принадлежит суперзвезде "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу.

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В статье: Трэй Янг
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