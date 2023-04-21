Трэй Янг может стать игроком Лейкерс в межсезонье

Звёздный разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг может сменить клуб в межсезонье.

"У них есть то, что нужно для обмена. Если "Хоукс" не сделают свой ход летом, то на горизонте может появиться "Лейкерс". Я не верю, что каждый игрок, подписавший контракт с Klutch Sports, обязательно перейдёт в "Лейкерс", но они наблюдают за ситуацией Трея Янга", — приводит слова анонимного представителя лиги NBA Central со ссылкой на журналиста Шона Дивини.

Напомним, с 2020 года Трей Янг является клиентом агентства Klutch Sports, которое принадлежит суперзвезде "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу.