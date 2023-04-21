Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трэй Янг может стать игроком Лейкерс в межсезонье
Клуб следит за игроком
Фото: ESPN
Звёздный разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг может сменить клуб в межсезонье.
"У них есть то, что нужно для обмена. Если "Хоукс" не сделают свой ход летом, то на горизонте может появиться "Лейкерс". Я не верю, что каждый игрок, подписавший контракт с Klutch Sports, обязательно перейдёт в "Лейкерс", но они наблюдают за ситуацией Трея Янга", — приводит слова анонимного представителя лиги NBA Central со ссылкой на журналиста Шона Дивини.
Напомним, с 2020 года Трей Янг является клиентом агентства Klutch Sports, которое принадлежит суперзвезде "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу.
Популярное сейчас
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
- Еще четыре страны, среди которых представитель топ-5. 48 Ассоциаций прекратили для себя еврокубки 2022/23
- Яннис Адетокунбо получил травму в матче с Майами
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО