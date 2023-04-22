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Плей-офф НБА. Денвер побеждает Миннесоту, Бостон проигрывает Атланте

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

Плей-офф НБА. Денвер побеждает Миннесоту, Бостон проигрывает Атланте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Бостон"

130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29)

Счет в серии: 1-2

"Нью-Йорк" – "Кливленд"

99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24)

Счет в серии – 2-1

"Миннесота" – "Денвер"

111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26)

Счет в серии: 0-3

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