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Плей-офф НБА. Денвер побеждает Миннесоту, Бостон проигрывает Атланте
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Бостон"
130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29)
Счет в серии: 1-2
"Нью-Йорк" – "Кливленд"
99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24)
Счет в серии – 2-1
"Миннесота" – "Денвер"
111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26)
Счет в серии: 0-3
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