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НБА. Данк Рэндела – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф
Это было мощно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА выпустила подборку ТОП 10 лучших моментов этого тура. Возглавил хит парад данк форварда "Нью-Йорка" Джулиуса Рэндла с передачи защитника Джейлона Брэнсона.
Лучшие моменты тура:
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